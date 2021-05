Politieagenten Landelijke Eenheid Driebergen gaan elkaar te lijf

Politieke ruzie van ongekende omvang in De Bilt, zelfs SGP-nes­tor witheet: ‘U moet zich schamen’

7 mei De cultuur in de Biltse politiek is verziekt. De oppositie is het vertrouwen in VVD-wethouder André Landwehr en de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en GroenLinks kwijt. ,,Het is politiek handjeklap en minachting voor de burgers en de oppositie in de raad”, zegt nestor Johan Slootweg, die al 27 jaar in de raad zit voor de SGP. ,,Het college moet zich schamen.”