Politieauto vliegt van dijk en komt in schuur terecht na achtervolging

met video Vrouw scheurt met ballon lachgas aan de mond in auto over het fietspad

Met lachgas achter het stuur slingerend tegen het verkeer in én zelfs over een fietspad scheuren: een vrouw in Utrecht Overvecht sloeg op de vlucht voor de politie en zorgde voor levensgevaarlijke situaties. ‘Het is een wonder dat er geen slachtoffers zijn gevallen bij deze bizarre dollemansrit.’

14 april