Politiebus in brand gestoken in Culemborg

Ruim vijftig autobranden

Het aantal autobranden in Culemborg sinds vorig jaar is inmiddels opgelopen tot ver boven de 50. Zo gingen medio augustus in een kwartier tijd op vijf verschillende plaatsen auto's in vlammen op. Ook in de maanden daarvoor werden her en der auto's in brand gezet, terwijl een lange reeks autobranden Culemborg in 2016 al teisterde. Nog altijd is onduidelijk of hier één pyromaan voor verantwoordelijk is, of dat er een dadergroep actief is.