Politiechef: Tramaanslag was na jarenlange terreurtraining de meest ultieme test

Binnen een half uur na de eerste melding van de aanslag draaide niet alleen de politie in Utrecht, maar overal in Nederland onder hoogspanning, zegt Dros. ,,We hebben echt als één politie opgetreden. Ons verhaal is ook het verhaal van de andere eenheden.”



Alle regiokorpsen kwamen in actie. Dros vertelt hoe dat in Oost-Nederland ging. Binnen een uur was een crisisteam op de vierde verdieping van het politiebureau in Apeldoorn operationeel. Het diende tot ‘s avonds 22 uur als zenuwcentrum, waar dertig agenten alle relevante informatie verwerkten.



Tijdens de klopjacht op Gökmen Tanis werd er ook rekening mee gehouden dat de man via het oosten naar Duitsland wilde vluchten. In samenspraak met de Duitse politie werd razendsnel de grenscontrole verscherpt. Dros informeerde zijn 78 burgemeesters over de genomen maatregelen.