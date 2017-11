Wat ging er mis in het gezin van Soraya?

14:23 De 58-jarige Soraya Gooyer werd een maand geleden dood gevonden in haar flatwoning in de Utrechtse wijk Overvecht. Een week later werden haar twee dochters en twee schoonzoons aangehouden in verband met betrokkenheid bij haar dood. Wat ging er mis in dit gezin? ,,Ieder huisje heeft zijn kruisje, maar dit huisje had wel heel erg veel kruisjes.”