Politiehelikopter zoekt mee naar vermiste Utrechter van 88 jaar

VIDEO Laatste ooggetui­gen vertellen in dorpsfilm over de oorlogsja­ren in Schalkwijk: ‘Langer wachten kon niet’

29 april Ria Kruijssen-Copier maakte als meisje de oorlog in Schalkwijk mee. Dreigde er onraad, als bijvoorbeeld de Duitsers onderweg waren voor een razzia, dan ging bij haar thuis de telefoon. Haar broers vluchtten dan naar de katholieke Michaëlkerk en verstopten zich hoog in de toren. Daar hielden ze zich schuil totdat Ria beneden met haar zakdoek zwaaide. Dat was het teken dat de kust weer veilig was.