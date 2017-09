Politiek blijft verdeeld over tippelzone

Tijdens het spoeddebat over het onderwerp aanstaande donderdag wil D66, de grootste partij, het college vragen de opties voor de huidige plek in kaart te brengen. De fractie, eerder voorstander van verplaatsing, is niet pertinent tegen sluiting, maar wil goed uitzoeken hoe de zone zou kunnen worden afgebouwd. ,,Zorgvuldigheid moet boven snelheid gaan’’, zegt lijsttrekker Klaas Verschuure.

Sluitingsdatum

Volgens de partij is het niet mogelijk om de beoogde sluitingsdatum van 1 januari 2020 te halen. ,,Als je er binnen redelijk korte termijn mee stopt, tover je daarmee niet de tippelaars en hun problemen weg,’’ zegt Verschuure. ,,Andere steden, die ook hun zone afbouwen, laten zien dat je de tijd moet nemen voor een uitstapprogramma. We willen voorkomen dat prostituees in de illegaliteit belanden of op onveilige plekken zonder toezicht werken.’’

Voor GroenLinks, tweede partij, is het nog te vroeg om de tippelzone geheel op te geven. Afbouw is wel bespreekbaar voor raadslid Steven de Vries, maar voor hem weegt het ruimtelijke aspect (plannen voor woningbouw) niet zwaarder dan het belang van de sekswerkers. ,,Inpassing op de huidige plek met nieuwbouw moeten we goed bekijken. Het interesseert me niet als ontwikkelaars dan minder verdienen.’’

Raadsfracties

Verder is alleen oppositiepartij de PvdA uitgesproken voorstander van inpassing op de huidige locatie, waardoor deze optie nu niet op een meerderheid kan rekenen. Bijna alle overige raadsfracties (CDA, VVD, SP en Stadsbelang Utrecht), die zich al langer verzetten tegen een tippelzone, willen ‘doorpakken met een heel goed’ uitstapprogramma voor de sekswerkers. De partijen willen haast maken, omdat anders de woningbouw in gevaar kan komen.

Belangrijkste vraag die de komende maanden op tafel zal liggen, is hoe een eventueel afbouwprogramma van de prostitutiestrook er precies uit moet gaan zien. Geen enkele partij heeft hier een pasklaar antwoord op. Utrecht zal met een schuin oog meekijken naar Groningen, waar onlangs is besloten de tippelzone ‘langzaam’ te sluiten. Zowel in Utrecht als Groningen wordt op dit moment al methadon verstrekt als vervanger voor de harddrug heroïne.

Cocaïneverslaafd