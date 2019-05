Politiek en Den Dolder op achterste benen over nieuwe bestuurder kliniek Michael P.

De aanstelling van Erik Masthoff als bestuurder bij Fivoor, de organisatie achter de forensische kliniek in Den Dolder waar Michael P. werd behandeld, valt helemaal verkeerd in de Tweede Kamer en bij de Belangenvereniging Den Dolder. Masthoff was als behandeldirecteur in de gevangenis in Vught eindverantwoordelijk voor het toekennen van verlof aan de moordenaar van Anne Faber