Politiek gefrustreerd: tegen alle afspraken in verkoopt Mitros tóch sociale huurwoningen: ‘Dit móet stoppen’

Flatbewo­ners weken in kou omdat cv pas aanfloept als het onder 15 graden is: ‘Dit kan toch niet?’

Wékenlang zaten ze in de kou, bewoners van de Maniladreef in Utrecht. Ze kunnen de verwarming in hun woning niet zelfstandig aandoen vanwege blokverwarming. Pas als de buitentemperatuur onder de 15 graden zakt, worden de appartementen verwarmd. ,,Ik wil dat zélf beslissen.’’

14 oktober