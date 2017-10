Politiek heeft grote vraagtekens bij koop pand door omstreden alFitrah

De gemeenteraad van Utrecht wil weten hoe de omstreden moskee alFitrah uit Overvecht in staat is om ineens 1,8 miljoen euro op tafel te leggen om haar pand te kopen. Bijna alle partijen dienen daarover vandaag gezamenlijk schriftelijke vragen in.