Politiek: nieuw asfalt niet genoeg om trillingen tegen te gaan, meer maatregelen nodig

Een 30-kilometerzone en een aantal ‘snelheidsbeperkende maatregelen’. Dat is wat er volgens drie Utrechtse partijen nodig is om de trillingen in de Willem van Noortstraat, die ontstaan door zware elektrische bussen, te beperken. Alleen het asfalt vernieuwen zou niet voldoende zijn.

Deze krant schreef vorig jaar over binnenstadbewoners die overlast ervaren van de zware, elektrische bussen die door het centrum rijden. De bussen zouden trillingen veroorzaken. Op zeker vijf plekken in het centrum, waaronder de Willem van Noortstraat, is er sprake van overlast.

In de zomer wordt de Willem van Noortstraat opnieuw geasfalteerd, maar dat is niet voldoende, stellen Volt, EenUtrecht en het CDA nu. Niet alleen het slechte asfalt, ook de zware, elektrische bussen en de hoge rijsnelheid dragen volgens hen bij aan de trillingen.

Quote Vooral als de bus, lijn 1, op hoog tempo over de vluchtheu­vel hier raast horen we een enorme dreun. De kozijnen kraken ervan Buurtbewoner

Volgens de partijen moet er een 30 kilometerzone in de wijk komen, zodat er minder hard gereden wordt. Daarnaast zien zij graag snelheidsbeperkende maatregelen en een ontmoedigingsbeleid voor zwaar vrachtverkeer. Dit zodat er minder grote vrachtwagens door de wijk rijden.

‘Enorme dreun’

Niet alleen bewoners op de Willem van Noortstraat gaven in het verleden aan last te hebben van deze trillingen. Vergelijkbare problematiek speelt in de Burgemeester Reigerstraat, op de Wittevrouwensingel en in de Nobelstraat.

,,Sinds de elektrische bussen begonnen met rijden hebben we last. Vooral als de bus, lijn 1, op hoog tempo over de vluchtheuvel hier raast horen we een enorme dreun. De kozijnen kraken ervan. En het trilt behoorlijk, ik vraag me weleens af hoelang mijn huis dat nog volhoudt’’, zei een bewoner destijds.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.