Politiek verontwaardigd over misstanden Utrechtse taalschool

Ambtenaar Farid O. (40) was betrokken bij statushouders en heeft bij hen actief geworven voor de taalschool die hij had opgericht. Tegen de man is ook aangifte gedaan. Ook over het functioneren van de taalschool bestaan zorgen. Vluchtelingen tekenden een contract voor taallessen zonder dat hen door een tolk inzichtelijk werd gemaakt wat ze tekenden. Ook hadden docenten niet altijd het vereiste diploma. Certificeringsbureau Blik op Werk heeft het keurmerk van Maximaal Taal naar aanleiding van een aantal klachten voorlopig geschorst.

Tweede Kamer-lid Jasper van Dijk (SP) is verontwaardigd. ,,We willen graag van de minister weten hoe er wordt opgetreden tegen dit soort mensen die misbruik maken van vluchtelingen.” Van Dijk wil ook dat het nieuw te vormen kabinet een einde maakt aan de vrije markt voor taalscholen. Sinds de wet in 2013 werd aangepast, zijn vluchtelingen zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. Vluchtelingen kunnen bij de overheid een bedrag van maximaal 10.000 euro lenen om de lessen te bekostigen. Van Dijk: ,,We vinden inburgering allemaal erg belangrijk, van links tot rechts. Dan moeten we ook zorgen dat inburgering een publieke voorziening worden en dat we de verantwoordelijkheid niet weggeven aan allerlei vage bureautjes.”

Dupe

Ook in de Utrechtse gemeenteraad is er met verontwaardiging gereageerd. Groen Links-raadslid Tara Scally: ,,Dat een taalschool gebruikt wordt als een manier om geld te verdienen over de ruggen van kwetsbare mensen is al erg genoeg. Dat deze kwetsbare mensen in dit geval de dupe zijn van een frauderende ambtenaar is extra schrijnend. GroenLinks vindt het belangrijk dat de gedupeerde vluchtelingen alsnog een goede start kunnen maken in Utrecht. Ik vraag het college samen met andere partijen daarom de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken en hoe zij dergelijke praktijken op taalscholen in de toekomst gaat voorkomen.”