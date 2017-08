Politiek Zeist reageert afwachtend op conflict in Kerckenbosch

De Zeister politiek reageert terughoudend op het conflict tussen villabewoners in de wijk Kerckenbosch en projectontwikkelaar WOM. De fracties willen van het gemeentebestuur weten wat er destijds op papier heeft gestaan over de woningbouw in de wijk.

De bewoners van de achttien luxe villa’s kochten hun huis in de wetenschap dat tegenover hen eengezinswoningen zouden worden gebouwd. Althans, dat dachten ze.

De WOM wil er twee flats van zes hoog met sociale huurwoningen bouwen. Daar zijn de bewoners boos over en lieten dat de gemeenteraad weten. Volgens de bewoners ontstaat er een volledige ‘disbalans’ in de wijk als de flats er komen. In de buurt staan al twee flats met 44 sociale huurwoningen. Daar komen die 80 dan bij. ,,De verhouding koop-huur die ontstaat, is dan scheef’’, zegt een bewoner.

Wat heeft voor de verkoop van de villa’s op papier gestaan en welke verwachtingen zijn gewekt? Dat willen de partijen dinsdag in de raadsvergadering van het college horen. ,,De belangen van de bewoners mogen niet geschaad worden, maar wat is er afgesproken’’, vraagt Koos van Gemeren van Nieuw Democratisch Zeist zich af. ,,Ze hebben een punt als er laagbouw zou komen, maar wat staat er in het bestemmingsplan?’’

De raad van Zeist heeft in het verleden Kerckenbosch aangewezen als een wijk waar sociale woningbouw moet worden gebouwd. ,,De vraag is of het juist op dat ene plekje moet komen’’, zegt PvdA-raadslid Hans Goorhuis. ,,Wij willen graag meer informatie hebben en die hopen we volgende week te krijgen.’’

Ook Freerk André de la Porte van collegepartij D66 wil weten welke verwachtingen destijds gewekt zijn. ,,We willen weten of de bewoners terecht van zich laten horen. Als raad willen we snel een besluit nemen.’’

Plaatje

Floris Veenendaal (VVD) wil met de bewoners in gesprek. ,,Ik begrijp de bewoners wel. Ze hebben een huis van een plaatje gekocht, maar ze wisten ook dat er sociale woningbouw komen. We willen graag met de bewoners een goede oplossing zoeken. Veel meer kan ik er nog niet over zeggen.’’