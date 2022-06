Politieke vertrouwelinge van Henk Krol voorgedragen als wethouder in Houten

De voormalig politiek adviseur en fractiemedewerker van Henk Krol, Rosa Molenaar, wordt in Houten wethouder namens inwonerspartij Toekomst Houten (ITH). De partij draagt Ria Frowijn voor als tweede kandidaat-wethouder.

Dat heeft fractieleider Willem Zandbergen vandaag bekendgemaakt. ITH levert hiermee de enige twee vrouwelijke wethouders in het nieuwe dagelijks gemeentebestuur dat verder wordt gevormd door NatúúrlijkHouten, VVD en de SGP. De kandidaat-wethouders van deze partijen waren al langer bekend.

Rosa Molenaar is van origine planologe. In een schriftelijke reactie op haar benoeming laat ze weten al tijdens haar studie Houten te hebben gezien als een ‘lichtend voorbeeld’. ,,Eerst het groen en de fietsers en dan pas de stenen. Het Houtens dna als planologisch concept is waarmee ik als planologe ben opgegroeid. Het behoud van dit concept en het unieke dorpse karakter zou de rode draad voor Houten moeten blijven.’’

Paradijs

Rosa Molenaar stond bij de Kamerverkiezingen van 2021 tweede op de lijst Henk Krol. Bij de raadsverkiezingen van maart dit jaar stond ze op de kandidatenlijst voor Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Daar stelde zij zich ‘met hart en ziel in te willen zetten voor onze ouderen’.

,,Als het aan mij ligt, word je in Den Haag zonder zorgen oud. Ik wil van onze stad een paradijs voor ouderen maken. Er komen gezellige, veilige woonhofjes voor senioren, lekker veel bankjes om wat te babbelen en te kijken, jeu-de-boulesbanen om samen een balletje te gooien.’’

Omstreden

Ria Frowijn is afgestudeerd in onderwijskunde. Zij was de laatste jaren onder meer actief binnen een bewonersgroep in haar woonwijk die zich sterk maakte voor betere participatie rond een omstreden bouwproject.

Zij laat alvast weten: ,,Het is belangrijk om te investeren in een bruisend Houten, waarin de menselijke maat leidend blijft en inwoners elkaar met plezier kunnen ontmoeten bij laagdrempelige en toegankelijke voorzieningen. De vele inwonersinitiatieven en het rijke verenigingsleven vormen een belangrijke backbone voor Houten en dat moeten we koesteren.″

Opdracht

ITH is met afstand de grootste partij geworden in Houten en wordt daarvoor beloond met twee wethoudersposten. Willem Zandbergen heeft zelf ook met de gedachte gespeeld wethouder te worden, maar hij zegt er bewust voor te kiezen in de gemeenteraad te blijven zitten.

,,Er zal en er móet voor de inwoners van Houten zichtbaar iets veranderen met ITH in het college. Dat is de opdracht. Ik wil het nieuw te vormen college van burgemeester en wethouders daarop scherp houden. Daar heeft de kiezer recht op. Ik zal complimenteus zijn bij bereikte resultaten, maar mijn eigen herkenbare geluid laten horen als ik ontevreden ben.″

