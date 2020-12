Politiemol Orm K. (44) verdiende 50.000 euro aan geheime informatie, hij houdt het zelf op ‘slechts’ 30.000: 'Sorry’

Orm K. is dinsdagmiddag in de Utrechtse rechtbank aanwezig. Hij is zenuwachtig, vertelt hij tegen de rechter. De grote vraag is volgens de rechter waarom hij als politieagent met de criminelen in zee ging. ,,Ik ben door een oude kennis van de voetbal benaderd toen ik in een lastige periode in mijn leven zat en labiel was. Kennelijk wist hij dat. Ik kreeg een telefoon en zo is het balletje gaan rollen’’, verklaart K.

Bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) komt in mei een melding binnen over een agent die bij Vianen voetbalt en die informatie zou verstreken uit het politiesysteem. Dan wordt ook bekend dat begin mei een woning aan de Potgieterstraat in Rotterdam met zware vuurwapens is beschoten en dat K. voorafgaand aan die beschieting informatie heeft doorgespeeld.

Moeilijk leven

Orm K. wordt emotioneel als hij praat over zijn jeugd. Zijn stem breekt: ,,Van baby af aan heb ik een heel moeilijk leven gehad. Die dingen hebben mij mijn hele leven achtervolgd. Ik was een super goede politieagent, het is een mooi vak, het zit in mijn genen en ik wilde mijn vader achterna gaan en het beter doen. Maar er zijn dingen in mijn werk en privé gebeurd, daardoor werd ik een heel ander persoon. Zoiets breekt je.”

Lucratief

In totaal heeft de Utrechter met zijn lucratieve handel naar eigen zeggen 30.000 euro verdiend. Zo kreeg hij 100 euro voor het doorspelen van een kenteken, 250 euro voor een kenteken en wat extra informatie en 500 euro voor een compleet dossier. Dat geld kreeg hij contant tijdens een afspraak met ‘informatiemakelaar voor criminelen, Richard’.

Het Openbaar Ministerie heeft op basis van alle informatie een rekensom gemaakt en komt tot een bedrag van 50.000 euro dat K. verdient zou hebben met zijn informatiebusiness. Volgens de Utrechter is dat onjuist. ,,Volgens mij heb ik er echt maximaal maar 30.000 euro aan verdiend.”

Volgens het OM heeft K. in die twee jaar tijd maar liefst 132 keer informatie uit het politiesysteem gehaald, het varieerde van kentekens, adressen, rijbewijzen, of iemand door de politie in de gaten werd gehouden en waarom een woning werd doorzocht.

Sorry

De politiemol gaf ook informatie door aan de in mei in Rotterdam geliquideerde Ibrahim Azaim. Ook over Roger P. ‘Piet Costa’ speelde hij gegevens door, net als over de in 2019 verdwenen Naima Jilal. Hij zegt dat hij er pas na verloop van tijd achter kwam dat hij met grote jongens van doen had.

Volgens de officier van justitie vroegen criminelen of K. ‘hoger op zou kunnen klimmen binnen de politie’. Dan zou hij ook informatie over de grotere onderzoeken kunnen inzien. ,,Die ambitie had ik niet,” reageert hij. Orm K. geeft ook toe informatie te hebben versterkt over politieauto’s.

Politie-uniformen verkocht

Op 16 april verkocht de Utrechter voor 5000 euro vier politiebroeken en vier politieshirts aan zijn contactpersoon. Op 29 april wordt er in Voorschoten een gewapende overval gepleegd, waarbij de daders politiekleding droegen. K. verklaarde eerder dat er niet bewezen kon worden dat het om ‘zijn’ verkochte uniformen ging. Een echt handeltje met politiekleding bleek de agent uit onderzoek niet te hebben, vertelt de rechter.

Kort voordat K. de uniformen verkocht, schoot een bevriende collega van hem zichzelf en zijn vriendin in zijn woning dood. Dat was voor hem de druppel, vertelt hij in de rechtbank huilend. ,,Twee weken later overleed een van mijn beste vrienden aan een hartstilstand, en toen kreeg ik die vraag over die uniformen en dacht ik: ja, ik verkoop ze, kan ik een motor kopen. Heb ik toch nog even een momentje van geluk. Ik weet het niet, ik ben een paar jaar niet mezelf geweest.”

Politiegeheimen

Utrechtse politiecollega’s kenden de 44-jarige motoragent als een hardwerkende, joviale en betrouwbare politieman. Ze konden dan ook niet geloven dat hij twee jaar lang informatie uit het computersysteem van de politie haalde en aan de onderwereld verkocht.

Aan welke criminelen hij die informatie precies doorspeelde, is tijdens de vorige zittingen niet bekend geworden. Wel bleek dat K. informatie doorgaf over personen in Rotterdam, van wie in mei dit jaar twee woningen werden beschoten.

Op 18 mei werd de Utrechter in de boeien geslagen. De Rijksrecherche beschikte een jaar eerder al over aanwijzingen dat de agent uit Vianen was gezien met criminelen. De melding belandde eerst op de plank. Zo kon Orm K. nog een jaar lang zijn politiewerk voortzetten en had hij toegang tot politie-informatie die voor de onderwereld goud waard is.

Maar als criminelen dit voorjaar zijn naam noemen in een telefoongesprek dat de politie afluistert, gaan bij de Utrechtse politie alarmbellen af. In het geheim start de Rijksrecherche een onderzoek. Al snel blijken de ergste vermoedens over K. waarheid. Zijn arrestatie wordt zelfs vervroegd, omdat het gevaar dreigt dat er nog meer politiegeheimen in criminele handen belanden.

Politieheld

K. is de zoon van een Utrechtse politieheld. Hij is 22 maanden oud als zijn vader Arie op 22 augustus 1977 sterft. Arie is lid van de Mobiele Eenheid in Utrecht en die dag betrokken bij de arrestatie van de Duitser Knut Folkerts, een gezocht lid van de linksextremistische terreurgroep Rote Armee Fraktion. Arie wordt door Folkerts doodgeschoten.

Tijdens een tussentijdse zitting vertelde een geëmotioneerde K. – digitaal in de rechtbank aanwezig – begin deze maand zich diep te schamen voor zijn acties. ,,Het spijt mij heel erg. Ik schaam mij diep dat ik een organisatie, waar ik lang bij heb gewerkt en goede dingen heb meegemaakt, zo op hun ziel heb getrapt met mijn handelen. Dat ik hier ben, accepteer ik. Of ik er maar 1 euro aan heb verdiend of maar één kenteken heb gegeven, het gaat om het principe en dat is fout. Dat begrijp ik.”

De inhoudelijke behandeling van zijn zaak begint dinsdagmiddag om 13.30 uur. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.

