Politieonderzoek: ruzie om drugs aanleiding voor explosieven bij woningen

TOEN EN NU Het oude hoofdkwar­tier van de Rabobank... het staat al bijna 10 jaar te verpiete­ren tussen de nieuwbouw

Je zou het bijna vergeten, maar in 1978 was het Gildenkwartier nog het hoofdkantoor van de Centrale Rabobank Nederland. Kijk, het oude Rabologo staat nog op de gevel. In tweevoud. Maar toch nog zo onopvallend, dat je het bijna over het hoofd ziet.

