Politiewagen crasht op weg naar spoedmelding bij busstation Utrecht Centraal

Pluk stormde met vijf andere activisten Utrechts restaurant binnen: ‘Ik wil de stem zijn van dieren’

‘Dit is een bezetting!’ De gasten van een Utrechts restaurant weten niet wat ze horen als Pluk* samen met vijf andere activisten de zaak binnenstormt. Wat drijft iemand van 22 om een restaurant te bezetten? Het levert Pluk een strafblad op en toch is ze bereid opnieuw zo ver te gaan. Ze vindt dat ze geen andere keuze heeft. Dit is het verhaal van een jonge dierenactiviste.