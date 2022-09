Pollepel-winnaar Guillotine neemt prijs in ontvangst: ‘Bittere tijden gehad, dus dit is fantastisch’

Guillermo Wijnen, mede-eigenaar, reageert: ,,We zijn twee jaar geleden gestart, en nét toen we open wilden gaan begon de tweede lockdown. We hebben bittere tijden gehad, dus het winnen van deze prijs is fantastisch. We hebben het hele team meegenomen naar de uitreiking om dit met z’n allen te vieren, want we hebben het ook écht met z’n allen gedaan. Vandaag een lekker glaasje champagne en nog even uitrusten, morgen gewoon weer aan de bak.’’