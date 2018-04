Pool krijgt 60 uur taakstraf voor het mishandelen van zijn vriendin in Maarsbergen

Column Avicii maakte nummers die míjn generatie een stukje hoger deed springen

14:37 Dit weekeinde klonk Avicii in de stad. Vanaf de Domtoren, in de kroegen, in TivoliVredenburg, via mijn iPhone-oortjes terwijl ik naar huis fietste. Wake me up when it's all over. Zodra een muzikant dood is, willen we het bewijs van iemands muzikale genialiteit, van iemands grootsheid, meteen beluisteren.