Pool Lukasz S. die vrouw doodstak werkt mee aan onderzoek

De Pool Lukasz S. die in februari voor de Rabobank in Utrecht Corrie van den Brink uit Soest doodstak, heeft meegewerkt aan zijn psychologisch onderzoek in het Pieter Baan Centrum. Het rapport daarover is eind deze maand klaar.

Dat bleek vandaag in een tussentijdse rechtszaak in de rechtbank van Utrecht. Op 3 november wordt tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak duidelijk wat de 31-jarige S. bezielde toen hij in de ochtend van 28 februari op de vrouw instak en haar daarmee van het leven beroofde.

Stemmen

S. werd meteen gearresteerd nadat hij de 41-jarige Van den Brink had neergestoken. In een eerste rechtszaak bekende hij zijn daad. Hij zei stemmen in zijn hoofd te hebben gehoord. ,,Ik hoor vaker kwade stemmen in mijn hoofd’’, zei hij toen. ,,Ik ben ziek en moet geholpen worden. Als ik eerder geholpen was, was dit niet gebeurd.’’

Lukasz S. en zijn advocaat waren vandaag niet aanwezig in de rechtbank, waar de rechter het voorarrest van S. verlengde tot aan de zitting op 3 november. S. heeft zes weken in het Pieter Baan Centrum gezeten voor onderzoek naar zijn psyche en is inmiddels weer terug in de cel.

Vrouwenhater

S. toonde zich voordat hij in Utrecht de fout in ging op Facebook een ware vrouwenhater. Hij heeft een hekel aan feministen, die volgens hem verkracht mogen worden. Hij dweept met zijn nazi-voorvaderen en zijn ‘zuivere bloed’, heeft een fascinatie voor het omstreden IJzeren Kruis (een oude Duitse militaire onderscheiding) en denkt bovendien dat er een apocalyptische eindstrijd zal volgen tussen het goede en het kwaad. Jezus heeft hem dat in een visioen verteld.