Pop-uprestaurant ROOST aan de Singel mag nog een jaartje blijven

ROOST aan de Singel hoeft de zaak niet, zoals in eerste instantie de bedoeling was, in november af te breken. Uitbater van Roost, Sidney Rubens, ziet zijn gelijk bevestigd en vertelde eerder al aan het AD wat toch het geheim is van deze plek: "Het idee is ontstaan vanuit de populariteit van barbecueën in de Utrechtse parken. Vandaar ook de naam ROOST, wat verwijst naar de grote braaibarbecue volgens Zuid-Afrikaans principe. Het is een zichtlocatie en er is altijd zon. En er is gewoon te weinig buitenruimte in de stad..'' Horecaondernemer Rubens exploiteert onder meer het stadsstrand langs het Merwedekanaal in Oog in Al en restaurant Brass.