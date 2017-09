Popkoor gaat zingend de tram door in Nieuwegein

Popkoor Hold the Line, geleid door zangdocent Raimond Metting, traint wekelijks in theater De Kom. Het koor is vorige week begonnen het nummer te oefenen dat zaterdag te horen zal zijn. Een karaokebox moet dan voor versterking zorgen.



Wat er gezongen wordt is nog een verassing. De route en tijdsplanning staan vast. De zangers en zangeressen starten zaterdag om 13.00 uur uur vanuit winkelcentrum Hoogzandveld. Vervolgens stapt het hele gezelschap in de sneltram om vier haltes verder, in het centrum, uit te stappen. Daar is om 14.00 uur de officiële opening van de Lijfstijlweek. Halte Batau-Noord is de laatste stop. Om 15.00 uur is Hold the Line in winkelcentrum Muntplein voor het laatst die dag te horen.