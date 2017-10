Popronde in Utrecht: deze topbands in de dop kun je (nu nog) gratis zien

'The next Kensington' in je favoriete koffietentje. Of 'de nieuwe John Coffey', bij jou om de hoek. Aanstaande donderdag kan je ze zien bij de Popronde in Utrecht, waar 56 opkomende bands gratis optreden in cafés in de binnenstad.