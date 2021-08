Porscherijder gooit briefjes van 50 op straat om autistisch meisje te laten bukken: ‘Lekker kontje’

Politie: jonge drankrij­der (24) uit Utrechtse Heuvelrug veroorza­ker dodelijk ongeluk

12:14 Een automobilist die in de nacht van donderdag op vrijdag betrokken was bij een dodelijk ongeluk in Ede is opgepakt voor rijden onder invloed. De 24-jarige man uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug zit nog vast. Zijn rijbewijs is ingevorderd.