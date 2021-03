Postcentrum Defensie ontruimd na vondst verdacht pakketje: gespecialiseerde militairen doen onderzoek

UPDATEBij de Militaire Post Organisatie Utrecht, een onderdeel van Defensie, is een verdacht pakketje met poeder aangetroffen. De Koninklijke Marechaussee en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie zijn aanwezig en een team van gespecialiseerde militairen (het CBRN-team) is gearriveerd.

De Militaire Post Organisatie verstuurt post naar militairen in het buitenland en is gevestigd aan de Europalaan. Volgens een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee is er in één van de pakketjes in het postsorteercentrum een onbekende poeder aangetroffen. ,,Het gaat om een onbekende, poederachtige stof die werd aangetroffen in een pakket, door één van de medewerkers van het postcentrum. Voor ons was dat reden genoeg om op te schalen”.

Ontruimd

Volgens de woordvoerder was er nog een aantal medewerkers aan het werk toen de stof werd aangetroffen en is het postcentrum ontruimd. Het CBRN-team, een team van militairen die gespecialiseerd zijn in chemische, biologische, radiologische en nucleaire dreigingen, is inmiddels ook gearriveerd. ,,Zij gaan naar binnen in gele, beschermde pakken en doen onderzoek naar de stof.”

De Koninklijke Marechaussee meldt op Twitter dat er ook een ontsmettingsstraat wordt ingericht. Door middel van een ontsmettingstraat kunnen mensen, maar ook voertuigen of materiaal, worden gereinigd. Dit gebeurt door middel van een oplaasbare douchetent. Of mensen ook daadwerkelijk last hebben van de stof, is nog niet duidelijk.

Ook de brandweer en het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO) is aanwezig. Daarnaast zou er eveneens een medewerker van het RIVM aanwezig zijn.

Volledig scherm Bij Defensie aan de Europalaan werd een verdacht pakketje aangetroffen © 112mediautrecht

