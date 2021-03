PostNL niet blij met dildo’s op Utrechtse brievenbussen: ‘Dit pikken we niet’

Partijen in Utrecht Science Park ‘blij’ dat provincie hete aardappel van Ronald McDonald Huis door­schuift naar de gemeente

11 maart Betrokkenen in het Utrecht Science Park zijn ‘blij’ dat Provinciale Staten woensdag besloot de hete aardappel - de nieuwbouw van het Ronald McDonald Huis - door te schuiven naar de gemeente Utrecht. Toch is de door hen zo gedroomde nieuwbouwlocatie voor het verblijfhuis in de beschermde natuur hiermee nog verre van veilig gesteld. ,,Misschien bieden we valse hoop.’’