Postsorteerders maken zich geen zorgen: 'Ik ga niet ineens een stuk voorzichtiger aan het werk’

Twee bombrieven ontploften woensdagochtend bij postkamers in Amsterdam en Kerkrade . Maar bij het grootste postsorteercentrum van Nederland maken ze zich geen zorgen. ,,Ik pak echt niet elke brief met trillende handen vast.”

Op het terrein van het postdistributiecentrum in Nieuwegein staan de werknemers voor de ingang nog even een sigaretje te roken. Ze hebben allemaal over de bombrieven vanochtend gehoord. Maar het onderwerp van gesprek is het niet. ,,Het is verschrikkelijk wat daar is gebeurd”, zegt de 51-jarige Esther. ,,Maar ik ga nu niet ineens een stuk voorzichtiger aan het werk.”



Ook de herkenningspunten van een bombrief die de politie recent heeft verspreid, hebben daar voor Esther nauwelijks invloed op. ,,Erg nuttig, en we proberen er zoveel mogelijk op te letten”, erkent ze. ,,Maar wij krijgen duizenden brieven per dag door onze handen; als wij bij elke brief al die herkenningspunten nagaan, gaan de brieven zich opstapelen.”

Volledig scherm Een foto van één van de eerdere bombrieven. © ANP Handouts

Nuchter

Postsorteerder Cherish blijft er ook vrij nuchter onder. ,,De kans dat er iets gebeurt is best klein. Van al die miljoenen brieven die er door onze handen gaan, zit er dan één tussen waar het misgaat. Natuurlijk moet je proberen de gevaren in te perken, maar helemaal voorkomen ga je het volgens mij niet.”

Over het algemeen heerst er dan ook een ontspannen sfeer voor de poort van Nederlands grootste postdistributiecentrum. Het is ook niet de eerste keer dat er bombrieven worden gevonden. Gerd werkt er net twee maanden. Hij herinnert zich nog het moment dat er in december bombrieven in Amsterdam en Utrecht werden gevonden. ,,Daar is bij ons wel een bijeenkomst over geweest, omtrent alertheid en de gevaren ervan. Maar een kwart van de mensen die hier werken zijn buitenlands, dus ik weet ook niet of de boodschap echt is overgekomen.”

Toch is het wel de eerste keer dat bombrieven tot ontploffing zijn gekomen in een postkamer. Maar ook dat schrikt de werknemers van PostNL in Nieuwegein niet af. ,,Ik sta zometeen niet met knikkende knieën post te sorteren”, zegt Gerd. ,,Het risico blijf je altijd houden.”

Maatregelen

PostNL heeft ondertussen wel extra maatregelen genomen aan de hand van de recente gebeurtenissen. ,,Wij zijn in overleg met de politie en nemen aan de hand van hun onderzoek en eigen waarnemingen maatregelen waar ze nodig zijn”, laat een woordvoerster weten. Wat deze maatregelen precies zijn, kan ze niet zeggen. ,,De veiligheid van collega’s en andere betrokken mensen staat bij ons voorop.”