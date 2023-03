Poststukken maandenlang zoek bij gemeente Utrecht: ‘Betreuren het dat dit heeft kunnen gebeuren’

Kunstenaar boos op mensen die nat pak halen door kunstwerk dat op gravelbaan lijkt: ‘Eigen schuld’

Krankzinnig, dat vindt de maakster van het waterkunstwerk in Utrecht het plan van de gemeente om er dertien waarschuwingsborden in te zetten. Afgelopen week gingen drie mensen er kopje onder, omdat ze vanwege waterplantjes dachten dat het een gravelbaan was waar ze op konden lopen. ,,Mensen moeten gewoon uit hun doppen kijken.”