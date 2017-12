Potvis overleed waarschijnlijk door darminfectie

,,We weten dus nog niet zeker of hij daaraan is overleden. We kunnen maar een klein deel van de darmen zien, want darmen van een potvis kunnen wel zeventig meter lang zijn", aldus IJsseldijk.



De ruim 13 meter lange potvis, een mannetje, lijkt in de nacht van donderdag op vrijdag levend te zijn aangespoeld op het strand van Domburg. Op het kadaver waren aan de buitenkant bloedende wonden zichtbaar, die wijzen op schaafplekken. Die schrammen kunnen zijn veroorzaakt door mossel- of oesterbanken. Het bloed wijst erop dat het dier nog in leven was toen de huid beschadigd raakte, meldt IJsseldijk. ,,In de maag zaten wormen die nog leefden. Dat wijst op een doodsstrijd op het strand van Domburg."