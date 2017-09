Prehistorische vondsten te zien in Stadshuis Nieuwegein

Op het bedrijventerrein werden duizenden vondsten gedaan met als klapper drie prehistorische skeletten van een volwassene, een tiener en een kind.

Het bleken circa 6.000 jaar oude resten van de zogenoemde Swifterbantcultuur te zijn. Deze cultuur is vernoemd naar de plaats Swifterbant in Flevoland. Behalve de complete skeletten werden skeletdelen van vermoedelijk nog vier personen gevonden.

Aardewerk

Het is de grootste verzameling resten van de Swifterbantcultuur die ooit gevonden is in Nederland. Met in totaal 136.000 goed geconserveerde vondsten zoals botmateriaal, (vuur)steen, aardewerk en hout.

Volledig scherm Na nauwkeurig onderzoek werden uiteindelijk botdelen van nog vier personen ontdekt. © Koen Laureij

Naast de tentoonstelling in de centrale hal van het Stadshuis, zijn er kinderactiviteiten en is er in de bibliotheek een aantal filmpjes over de opgravingen te zien.

Bibliotheek

Op donderdag 12 oktober is er een lunchlezing over het historische landschap in Nieuwegein, in de bibliotheek de Tweede Verdieping. Op donderdagavond 26 oktober geeft archeologe Kirsten Leijnse een lezing over de opgraving op het Klooster. Kijk voor meer informatie hierover op www.detweedeverdieping.nu