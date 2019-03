Premier Mark Rutte bij stille tocht in Utrecht, tienduizenden mensen verwacht

Baudet de grote winnaar in Nieuwegein: ‘Ik schaam me dat ik in deze wijk woon’

10:46 Nergens anders in de regio Utrecht mocht Forum voor Democratie zich zo in de kiezersgunst verheugen als in Nieuwegein: 16,1 procent van de kiezers stemde op de partij van Thierry Baudet en het populairst was hij in de wijk Galecop.