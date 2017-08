Prikkelen, verwonderen en uitdagen: Uitfeest opening van het culturele seizoen

13.15 uur: Ingmar Heytze & literaire tattoos in de Centrale Bibliotheek.

,,Ik zou beginnen bij de bibliotheek waar dichter Ingmar Heytze voordraagt uit nieuw werk. Ik leerde hem lang geleden al kennen doordat ik hoorde dat hij door zijn reisangst de stad niet uit durfde en in een poging daar vanaf te komen een scooterdagboek bijhield. Dat vond ik meteen al een prikkelende gedachte! Ik houd van zijn stijl. Hij heeft geen houding van: 'zie mij eens knap dichten', maar hij laat gewone woorden op een bepaalde manier vliegen. Dat raakt mij. Verder las ik dat je in de bibliotheek literaire tijdelijke tattoos kan laten zetten. Dat kan ik iedereen aanraden. Ik heb zelf een tattoo uit de tijd dat ik niet dacht ooit de 30 te halen. Ik liet een muzieknootje met sterretjes zetten en kon me niet voorstellen dat ik daar spijt van zou krijgen. Het tegendeel is waar. Dus mensen: een tijdelijke tattoo is een véél beter idee."

Wie is Leon Giesen? Leon Giesen (55) is een veelzijdig man. Onder de titel 'Mondo Leone' (de wereld van Leon) verzamelt hij verhalen, verwonderingen en onderzoeken en uit die door middel van onder meer film en muziek. Hij werkte lang als documentairemaker voor de publieke omroep en was de bassist van de band Toontje Lager. Hij woont in Utrecht en heeft zijn huiskamercafétheater aan het Molenwerfhof, 'Het mooiste verborgen plein van Utrecht'.

14.00 uur: Cartoon consult van Argibald in het Stadhuis.

15.00 uur: Talkshow van festival Impakt in StayOkay op de Neude.

,,Dit programma-onderdeel heb ik eerlijk gezegd uitgekozen omdat ik zo benieuwd ben hoe de StayOkay er vanbinnen uit ziet. Het zit in elk geval op een waanzinnige plek en van- binnen moet het er ook mooi zijn . Tijdens het Uitfeest is StayOkay het domein van festival Impakt: een kleinschalig multidisciplinair festival met een focus op audiovisueel. Op zich houd ik me ook met die disciplines bezig, maar Impakt is me een maatje te 'arty'. Zij zijn iets meer van het experimenteren om het experimenteren. Dus tijdens de talkshow zou ik vooral lekker effe rondneuzen in de StayOkay, en met een schuin oog de talkshow volgen."

15.30 uur: Concert in het Muzieklokaal.

,,Vanaf half vier is er in het Muzieklokaal een gratis concert in het kader van Festival Oude Muziek. Ik moet zeggen dat ik geen uitgesproken klassiek muziekliefhebber ben, maar ik vind de sfeer bij het Muzieklokaal zo leuk. Het is echt een uniek café. Het trekt een jong publiek dat dus houdt van klassieke muziek, maar het zit helemaal niet in de linnen-tasjes-sandalenhoek, of juist in de plechtige, pluche-achtige sfeer. Het is hip en gezellig; mensen lijken er altijd geanimeerd in gesprek te zijn. De (gratis) kaartjes voor het concert moet je overigens halen bij TivoliVredenburg, maar gewoon binnenlopen voor een kop koffie is óók al de moeite waard."