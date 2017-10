Primeur: 700 rechtenstudenten maken hun tentamen op de laptop

De Universiteit Utrecht is op dit moment de enige universiteit in Nederland die zoveel studenten tegelijkertijd een digitaal tentamen kan laten maken.

Studenten moeten inloggen in het systeem. Vervolgens komen ze in een onlineomgeving terecht waar ze het tentamen kunnen maken. Gerdine Slot, projectleider e-assessment aan de Universiteit Utrecht, laat weten dat het niet mogelijk is om tegelijkertijd ook websites te bezoeken. ,,De student kan alleen maar in de afgeschermde omgeving het tentamen maken.’’

Slot weet niet of in de toekomst elk tentamen digitaal wordt afgenomen. ,,De tijd zal het leren. Wel is het zo dat de ene opleiding geschikter is voor digitale tentamens dan de ander. Voor wiskundetentamens is de huidige software nog niet geschikt. Ook is het bijvoorbeeld voor een student geowetenschappen nog niet mogelijk om een tekening te maken.’’