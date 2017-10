Primeur in de regio: zes treinen per uur tussen Utrecht en Houten

Hiermee heeft het traject ten zuiden van Utrecht de primeur in de regio. De extra treinen zijn mogelijk door de aanleg van een dubbel spoor, waardoor stop- en sneltreinen elkaar niet meer in de weg zitten. De extra treinen zorgen volgens NS-woordvoerder Erik Kroeze voor extra zitplaatsen op het overvolle traject.

De wijziging betekent niet dat reizigers tussen Utrecht en Houten Castellum voortaan helemaal 'spoorboekloos' kunnen rijden. Er zal niet precies elke tien minuten een trein stoppen, legt Kroeze uit. De twee extra treinen per uur worden ingepast tussen de bestaande die elk kwartier rijden. Soms volgen de sprinters elkaar na vijf minuten op, terwijl even later nog altijd vijftien minuten tussen de vertrektijden zit.

Negatieve effecten voorkomen

Deze onregelmatige inpassing is nodig om negatieve effecten voor reizigers naar Culemborg en Geldermalsen te voorkomen. Daar kunnen de extra treinen niet rijden omdat de spoorbaan ten zuiden van Houten Castellum teruggaat van vier sporen naar twee. De spoorbrug over de Lek bij Culemborg heeft ook maar twee sporen.

De NS vond het niet acceptabel de helft van de sprinters richting Houten naar Culemborg door te laten rijden. In dat geval zouden reizigers in de Lekstad een trein minder hebben gekregen: drie in plaats van vier. Ook reizigers op Houten Castellum laten wachten en overstappen was geen optie, omdat dit te veel afbreuk doet aan het reiscomfort.