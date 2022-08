Primeur in Nederland: mbo’ers mogen voor het eerst mee doen met introductieweek (maar het loopt niet storm)

Waarom een café een mbo-stu­dent kan weigeren: ‘Wettelijk gezien mág je dit onder­scheid maken’

De 18-jarige Fleur werd geweigerd bij een Utrechts café omdat ze op het mbo zit en níet op het hbo of de universiteit, schreef deze website vorige week. Het zorgde voor een storm aan verontwaardiging. Toch is iemand weigeren op grond van zijn of haar opleidingsniveau niet verboden. ,,Een horecaondemer mag dit onderscheid maken.’’

