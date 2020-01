Prinses Irene trekt aan langste eind in rel om afgesloten wandelpad in Doorn

Het Voetpad Doorn werd in het verleden al gebruikt door kerkgangers uit Maarn, die het pad gebruikten om op zondag naar de kerk te lopen. Later werd het een populair wandelpad. Totdat het terrein werd aangekocht door prinses Irene van Lippe-Biesterfeld. Zij zorgde voor een heuse rel in haar woonplaats Doorn door het pad af te sluiten, tot grote woede van wandelaars.

Ze wilden geen hek en vroegen de de gemeente om maatregelen te nemen. Het duurde even, maar burgemeester Frits Naafs heeft nu besloten dat het pad legaal is afgesloten. Het wandelpad ligt op het terrein van de prinses en zij heeft het recht om dat te doen, meent Naafs. Sinds 1997 behoort het pad niet meer tot de openbare weg en daarom kan Naafs er niet meer handhaven.

Pottenkijkers

De vorige eigenaar had het pad verlegd en daartoe een stuk grond, grenzend aan de bos, aangekocht. Hij vond het goed dat mensen gebruik maakten van het pad. Daar zette de prinses, toen ze de kapitale villa met tuin in Doorn kocht, een dikke streep door. Zij wilde geen pottenkijkers in haar achtertuin.

,,Daarmee is de afsluiting geheel geoorloofd”, stelt Naafs. ,,Wij begrijpen het belang van de recreatieve wandelaars en prijzen dat ze opkomen voor de cultuurhistorische waarde van onze gemeente. Maar het geschetste beeld, dat specifieke inwoners meer macht of invloed hebben op basis van hun positie in de maatschappij, is onjuist. Ons standpunt is gebaseerd op de feitelijke en juridische situatie. Niets meer en niets minder.”

In november maakten wij deze video over het wandelpad in de achtertuin van prinses Irene.