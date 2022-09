Prinses Laurentien spreekt bij opening Universiteit voor Humanistiek in Utrecht

Woning na explosie weer toeganke­lijk en ook politie­post weg: vijf andere huizen blijven afgesloten

Alle woningen in Utrecht en omgeving waar explosies en bedreigingen plaatsvonden blijven voorlopig onbewoond. Wel is de laatste woning waar criminelen een explosief lieten ontploffen vrijgegeven voor de bewoners en is de politiepost uit dat dorp verdwenen.

12:27