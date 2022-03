Prinses Máxima Centrum gaat kinderen met kanker uit Oekraïne behandelen

Het Máxima Centrum heeft dit snel kunnen regelen. Via de wereldwijde netwerkorganisatie voor kinderkanker (SIOP), de internationale vereniging van patiëntenorganisaties (Childhood Cancer International Europe), en de kinderoncologische coördinatiepunten in Polen en Duitsland wordt de opvang van Oekraïense kinderen met kanker gecoördineerd. ,,Wij hebben onze hulp aangeboden om voor deze kinderen de behandeling te kunnen voortzetten in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht”, aldus woordvoerder Maud Burgers.

Volgens Burgers is er voldoende plaats in het ziekenhuis. ,,Wij beseffen dat de behandeling van Oekraïense kinderen met kanker altijd gecontinueerd moet worden. Dat moet noodzakelijkerwijs nu elders in Europa of in Nederland. Uiteraard blijven we ook de zorg voor Nederlandse kinderen met kanker garanderen. Bij opnames tijdens behandelingen van kinderen met kanker is er voor ouders altijd de mogelijkheid om bij hun kind te kunnen zijn in onze speciale ouder-kind kamers in het Máxima.”