Prinsjesdag begint op Utrecht Centraal

Utrecht Centraal kleurt vandaag oranje. Oranjefans die vanuit alle hoeken en gaten van het land naar Den Haag trekken, hebben namelijk over het algemeen een paar dingen met elkaar gemeen: ze reizen via het grootste station van Nederland, hebben allemaal haast om de trein te halen én hebben de nationale kleur verwerkt in hun outfit.

De Utrechtse meneer Hurenkamp is één van de reizigers die zich naar de trein haast, maar hoewel zijn metgezellen al lang en breed het voertuig in zijn gerend, heeft hij wel even tijd voor een praatje. Hij is namelijk gek op Prinsjesdag. Hij reist al van kinds af aan ieder jaar op de derde dinsdag van september naar het politieke centrum van ons land om de sfeer van het feest te kunnen proeven. ,,Vroeger ging ik bij de dranghekken staan om een glimp van het koningspaar op te vangen, maar dat hoeft tegenwoordig allemaal niet zo meer. Na 66 jaar heb ik het meeste wel gezien.”

Volledig scherm De heer Hurenkamp. © AD

Koninklijk gezind

Hoewel Hurenkamp nog net op tijd in zijn trein kan springen, hebben Dicky en Bertus uit Wageningen iets minder geluk; de deuren sluiten precies voor hun neus en haastig drukken ze op de knop om de deur nog geopend te krijgen, maar dat levert enkel een boze kreet van de conducteur op. Gelukkig is het ook niet hun eerste Prinsjesdag. Bertus is namelijk Nieuw-Guineaveteraan en stond als militair in 1961 al in functie op het feest. ,,Wij zijn heel koninklijk gezind", vertelt Dicky. ,,Ik stuur altijd felicitaties naar het koningshuis en krijg dan post terug van prinses Beatrix, koning Willem-Alexander of koningin Máxima.”

Quote Het is gewoon een dagje uit. Het liefst gaan we naar het Noordeinde, maar daar komen we niet meer bij NS-reizigers Dicky en Bertus

Bertus: “Ik spreek Willem-Alexander ook af en toe met Veteranendag. Dan komt hij gewoon tussen de jongens in en drinkt een biertje met ons mee. Prinsjesdag is voor ons al wel even geleden, want we zaten 34 jaar lang op Terschelling. Het is gewoon een dagje uit, hè. Het liefste gaan we naar het Noordeinde, maar daar komen we nu niet meer bij. Daar is het nu al helemaal vol.”

Volledig scherm Dicky en Bertus. © AD

Ultieme vrouw

Edwin, Timo en Wim rennen langs het spoor om in een trein naar Den Haag te kunnen springen. Ze komen net uit het werk en zijn allemaal netjes gekleed - in pak welteverstaan - maar hebben toch een feestelijke touch aangebracht; Edwin heeft een oranje paraplu in zijn hand en Wim draagt een bijpassende stropdas. ,,Wij werken bij de rechtspraak en gaan heel dichtbij kijken hoe Willem-Alexander en Máxima in de koets stappen. We zijn uitgenodigd door de afdeling Advisering van de Raad van State en hebben dus een plekje binnen op het Binnenhof aan het raam om alles gaande te slaan wat er langskomt voordat ze de kerk in gaan”, zegt Wim.

Goed voorbereid

De Utrechtse schoonzusjes Wil en Tiny hebben helemaal geen haast. Zij zijn namelijk goed voorbereid; tien minuten voordat de trein komt, staan zij met toegangsbewijs voor de tribune en al keurig op perron 21. Voor Wil is het de eerste keer dat ze naar Prinsjesdag gaat, voor Tiny de vijfde. ,,Vorige week bedachten we om dit jaar maar gewoon te gaan. Het is gewoon een dagje uit. Het liefst gaan we naar het Noordeinde, maar daar komen we niet meer bij,,We gaan naar de stoet kijken, een beetje winkelen en een hapje eten.”

Volledig scherm Wil en Tiny. © AD

Tiny: ,,Ik ben wel benieuwd wat de politici allemaal te vertellen hebben. We zitten op de tribune en dan wordt de troonrede via de speakers uitgezonden. Ik hoop vooral dat de AOW wat hoger wordt en dat de pensioenen weer worden teruggebracht naar wat het was. Maar ja, dat gebeurt toch niet."

36 jaar op rij

Truus en Jaan uit Amerongen staan ook op perron 21. ,,Prinsjesdag is traditie. Wij gaan elk jaar”, vertelt Truus. ,,Mijn moeder Jaan gaat al 36 jaar op rij en ik ben de afgelopen tien jaar met mijn moeder meegegaan. Wij vinden de sfeer in de stad heel leuk. Normaal gesproken staat mijn moeder altijd uren te wachten om iets te kunnen zien, dat doe ik niet.”

Volledig scherm Truus en Jaan. © AD

Vrijheid

Wia en Femmy bezoeken Prinsjesdag regelmatig. Hoewel Wia in Zeist woont, komt Femmy helemaal vanuit Groningen. Voor de gelegenheid heeft ze daarom maar

bij haar vriendin gelogeerd. Wil: ,,Ik ga eens in de drie jaar. Ik vind de saamhorigheid belangrijk en daarnaast heeft het voor mij ook te maken met vrijheid. In heel veel landen is dat namelijk niet meer aan de orde en Prinsjesdag laat zien dat het wél kan.”