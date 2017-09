Privatisering begraafplaatsen: 'wat een schandalig idee'

Het plan om de begraafplaatsen in drie dorpen in de gemeente Stichtse Vecht te privatiseren zorgt voor veel onrust. Bewoners komen in het geweer.

Gemeente Stichtse Vecht wil onderzoeken of de begraafplaatsen in Kockengen, Nieuwer ter Aa en Vreeland geprivatiseerd kunnen worden. Er wordt in toenemende mate voor crematie gekozen, waardoor steeds meer ruimte op begraafplaatsen leeg blijft.

Door de begraafplaatsen over te dragen aan bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties, wil de gemeente besparen op kosten voor onderhoud. De begraafplaatsen in Maarssen, Breukelen en Loenen blijven wel gemeentelijk eigendom.

Quote Dat ze er alleen al over nádenken. Ik voel me als bewoner van een kleine kern gediscrimineerd Arie de Lange

Het plan valt slecht in de dorpen. Er is vrees dat de begraafplaatsen buiten gebruik raken. ,,De gemeente is verplicht om begraafplaatsen in stand te houden’’, vindt Arie de Lange uit Kockengen. Hij is eigenaar van de gelijknamige ijzerwarenzaak in het dorp en maatschappelijk actief.

,,Het is een schandalig idee. Dat ze er alleen al over nádenken. Ik voel me als bewoner van een kleine kern gediscrimineerd. Wij betalen net zo goed belasting als bewoners van de grote kernen. De ophaalbrug en lantaarnpalen zijn ook niet kostendekkend.’’

Eer en respect

Hij ziet beheer door bewoners niet zitten. ,,Het is geen zwembad waar je op zaterdag gaat schoffelen en aan het einde een biertje drinkt. Er moet met eer en respect mee worden omgegaan.’’ De begraafplaatsen zijn van onschatbare emotionele waarde voor bewoners, zegt De Lange. ,,De een komt er zelden, de ander elke dag. Ik kom er regelmatig omdat mijn ouders en broer er liggen.’’

Ook in Nieuwer ter Aa is grote onvrede. De klankbordgroep in het dorp is ontevreden dat er niet eerst overlegd is. ,,U geeft altijd aan dat u zich zo bezighoudt met het reilen en zeilen van de kleine kernen, maar u heeft nu duidelijk de plank misgeslagen’’, schrijft het bestuur in een brief aan de gemeente.

Emotionele band

,,Er is onrust in het dorp’’, licht bestuurslid Frans Wiebes toe. ,,Men heeft een grote emotionele band met de begraafplaats. Nieuwer ter Aa is een christelijk dorp. Tachtig tot negentig procent kiest voor begraven.’’ Hij benadrukt dat de relatie met de gemeente goed is. ,,Maar hierover zijn we niet positief. Als de gemeente zich sterk wil maken voor kleine kernen, dan kan er best geld voor de begraafplaatsen vrijgemaakt worden.’’