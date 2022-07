Problemen balkons in Maarssen nog niet verholpen: ‘Noodzakelijk onderhoud vanaf volgende week’

Verdachte dodelijke schietpar­tij café De Plak onderzocht in Pieter Baan Centrum

De schutter die er van wordt verdacht Paul Kros te hebben doodgeschoten in café De Plak is ter observatie opgenomen in het Pieter Baan Centrum (PBC). Op 19 juli moet het onderzoek naar zijn geestesgesteld zijn afgerond. De verdachte weigerde woensdag via telehoren van de partij te zijn bij een pro forma zitting.

6 juli