Problemen bij stembureaus in Utrecht, uur na sluiten van stembussen nog altijd mensen in de rij

Laurien Leurink stelt zich niet meer beschik­baar voor Oranje: ‘Er moet ook brood op de plank komen’

Haar laatste interland was al even geleden. De WK-finale van afgelopen augustus was, naar nu blijkt, de laatste keer dat hockeyster Laurien Leurink (28) het shirt van Oranje droeg. De geboren Utrechtse, spelend voor SCHC in Bilthoven, hakte dinsdag de knoop door. Ze stelt zich niet meer beschikbaar voor het Nederlands elftal.