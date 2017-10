Proef afgeschoten: Culemborg wil niet méér, maar mínder auto's op de Markt

Wel wordt de drempel voor een eenmalige ontheffing verlaagd. Die gaat voortaan 1 euro kosten (nu 1,50 euro) en kan binnen afzienbare tijd online worden besteld. Nu kan dat alleen tijdens openingstijden van het stadskantoor, wat een lastminutebeslissing om op zaterdag even de stad in te rijden, uitsluit. Gemengde gevoelens bij binnenstadsmanager Van Namen. „Het is fijn dat er een e-loket komt voor de ontheffing. Maar ik blijf het jammer vinden dat er niet eens een proef wordt gedaan met tijdelijke openstelling.”



In plaats van meer auto's, wil het college de toestroom verminderen of op zijn minst reguleren. „Dat heeft te maken met de binnenstadsvisie, terwijl ook de komende herinrichting van de markt een rol speelt”, licht Giesendorf toe. Er komen venstertijden voor leveranciers en pakketdiensten. Die kunnen alleen van 07.00 tot 11.30 uur naar binnen. Op dinsdag, als 's ochtends de weekmarkt wordt gehouden, blijft de stad de hele dag dicht. Bewoners, bedrijven met een parkeerplaats in het autoluwe gebied, rouw- en trouwauto's en bedrijven die een auto nodig hebben voor werkzaamheden aan een pand in de binnenstad vallen buiten de regeling.