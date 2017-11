Profcontract voor Redouan el Yaakoubi maakt heel Overvecht trots

FC Utrecht en De Graafschap bleven gistermiddag in een geheim oefenpotje op 1-1 steken. Het waren meteen de eerste 79 minuten voor Redouan el Yaakoubi als profvoetballer . Want hij tekende voor de aftrap voor 2,5 jaar bij FC Utrecht.

,,Er is een jongensdroom uitgekomen. Als enige bij Jong FC Utrecht speelde ik nog op amateurbasis. Niemand had verwacht dat ik er binnen drie maanden een contract uit zou slepen. Het stemt me heel tevreden dat ik de technische staf zo snel heb overtuigd. Ik kreeg de laatste tijd al wel signalen dat ik goed bezig was. Dat gaf vertrouwen.''

Het (voetbal)leven van de oud-speler van Elinkwijk en De Meern staat de laatste maanden op zijn kop. ,,Je kunt gerust zeggen dat ik een enorme switch heb gemaakt. Bij de amateurs trainde ik één of twee keer per week, soms helemaal niet. Nu loop ik tussen jongens die gewend zijn zes keer te trainen. Dat was flink wennen en aanpoten, maar het gaat me prima af.''

Trots

Quote In mijn wijk Overvecht, waar iedereen me kent, zijn de mensen trots dat ik nu prof ben. Ik hoop dat ze zien dat je met hard werken en niet opgeven je dromen waar kunt maken.'' De 21-jarige Overvechter moest na zijn overstap naar Utrecht eigenlijk zijn hele leven anders inrichten. ,,Ik studeer nog aan de Universiteit Utrecht (bestuurs- en informatiekunde, red.) , maar heb amper tijd om naar school te gaan. Het komt op zelfstudie aan en dat is zwaar. Ik eet compleet anders. Alles naar binnen werken, zoals ik vroeger deed, is er niet meer bij. Laat naar bed gaan ook niet meer. Maar natuurlijk heb ik dat er voor over. Ik ben een Utrechter. Wat is er nou mooier dan bij de FC te spelen? Dus zet je alles opzij. In mijn wijk Overvecht, waar iedereen me kent, zijn de mensen trots dat ik nu prof ben'',vertelt El Yaakoubi.



Laatbloeier

De verdediger - 'ik concentreer me op de rechtsback- of rechtshalfpositie' - mag een laatbloeier worden genoemd. ,,Dat is zo. Pas sinds ik senior ben geworden is mijn fysiek zo ontwikkeld dat ik mee kon met de echte mannen. Aan de andere kant hadden de scouts hun ogen ook wijder open kunnen doen, zodat ze me eerder hadden opgepikt. Het heeft daardoor even geduurd voor ik prof ben geworden, maar ik ben er niet minder blij om.''

Zijn volgende wens is natuurlijk ook kraakhelder: debuteren in Galgenwaard. ,,Maar eerst moet ik veel stappen zetten bij Jong. Dat het mijn doel is om zo rap mogelijk bij het eerste aan te sluiten lijkt me een logische ambitie.''