Profvoetballer Issa K. voor de rechter om seks met minderjarig meisje

K. staat samen met vijf anderen terecht: Len V. (20), Rodrick K. (22) en Mert Y. (22), Sjams D. (26) en Sultan S. (26) Len, Rodrick, Mert en Sultan zouden tussen januari 2013 en augustus 2015 seks hebben gehad met hetzelfde minderjarige meisje. Issa K. en Sjams D. kwam daar pas later bij. Zij worden verdacht gemeenschap met haar te hebben gehad in de periode tussen juni 2015 en augustus 2015. In die periode stond hij onder contract bij FC Utrecht.

K.’s advocaat Kenneth Jap-A-Joe bevestigt de aanklacht tegen K., maar wil inhoudelijk niet reageren. ,,Dat is niet in het belang van mijn cliënt. Tot de openbare zitting van maandag kan ik er niets over zeggen. Maandag zal er meer duidelijk worden.”

Niet op de hoogte

Cambuur Leeuwarden laat via woordvoerder Ruben Sijtsma weten niet dat de eerstedivisionist niet op de hoogte was van de strafzaak tegen K. ,,We willen de strafzaak van maandag ook eerst afwachten voor we er inhoudelijk iets over gaan zeggen. We gaan natuurlijk wel met Issa om tafel om dit met hem te bespreken.”

FC Utrecht, de club waar K. onder contract stond toen de seks met het minderjarige meisje plaatsvond, zegt ook niet te weten van de strafzaak en wil verder ook inhoudelijk niet reageren op de strafzaak.