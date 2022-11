Projecten voor kansengelijkheid op basisscholen Overvecht van start: ‘Verstevigen de basis van kind’

Strijden voor gelijke kansen voor ieder kind

Stichting voor Kennis en sociale Cohesie gelooft in de potentie van jongeren en is ervan overtuigd dat iedereen het in zich heeft om succesvol te worden. Volgens projectleider Kyra Wessels staan deze projecten op één lijn met deze gedachte. ,,Wij willen strijden voor gelijke kansen voor ieder kind. Door deze SKC-projecten aan te bieden, bieden wij onze leerlingen de kans om hun kennis en vaardigheden uit te breiden. Hiermee verstevigen we de basis die de leerlingen in hun verdere schoolloopbaan en later in hun werkzame leven nodig hebben.”