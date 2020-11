ProRail: jongen die bijna onder trein kwam, was waarschijnlijk onder invloed van alcohol

Glurende coach uit Culemborg wil weer dammen: ‘Sommige mensen zitten een paar maanden in quarantai­ne. Ik al twee jaar’

9:26 Damcoach Henk S. uit Culemborg, die is veroordeeld voor het stiekem filmen van een jonge dammer, wil weer officiële damwedstrijden spelen. Twee keer heeft hij nu een kort geding aangekondigd om dat te bereiken, maar tot een echte zitting is het nog niet gekomen. En daar is de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) niet blij mee.