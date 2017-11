Prorail weet het zeker: spoorbrug gaat morgenvroeg het kanaal over

Of de brug vanavond op de geplande plek ligt, is nog niet duidelijk. ,,Waarschijnlijk net niet, maar we zijn er zeker van dat hij zondagochtend vroeg over het Amsterdam-Rijnkanaal gaat", meldt Grootscholten.

Meer dan 10.000 vierkante meter aan rijplaten is gebruikt om de spoorbrug ruim een kilometer te verplaatsen. Dat zorgt ook voor de nodige toeschouwers vanaf het dak van Cinemec. ,,Geweldig voor iedereen die meewerkt. Het voelt toch gek dat er zoveel foto's worden gemaakt, omdat we gewoon ons werk doen. Anderzijds snap is het natuurlijk ook een bijzondere gewaarwording."

Volledig scherm De spoorbrug nadert het Amsterdam-Rijnkanaal. © ProRail