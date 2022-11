Prostituees zorgen voor ‘grote stroom aan bezoekers’ in Driebergen: burgemeester sluit woning

Sint is te druk, dus laten politiepie­t­en uit Veenendaal zelf cadeautje achter in deze schoentjes

Een opvallende ontdekking voor politieagenten in Veenendaal vannacht: buiten de deur van een woning troffen zij twee kinderschoentjes aan met daarin een tekening voor Sinterklaas. De goedheiligman was hoogstwaarschijnlijk ‘erg druk vannacht’, want in de schoentjes was nog geen cadeau achtergelaten.

13:59