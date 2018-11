Protest tegen jeugdzorginstelling: Kat gedood, gevild en in brievenbus gepropt

De zeven maanden oude poes Kip, van de Utrechtse Rianne Steenbeek, is op gruwelijke wijze onderdeel geworden van een stil protest. De kat is door een dierenbeul gevild, waarna de vacht vanochtend door de brievenbus van Veilig Thuis , het voormalig advies- en meldpunt kindermishandeling, in Overvecht is gepropt. Het levenloze lijf van Kip is voor de deur gedropt.

Rianne Steenbeek is nog steeds verbijsterd over dit zinloze geweld. De zeven maanden oude Kip verdween afgelopen zondag vanuit de Watervogelbuurt. „Kip heeft nog een broertje, Karel. Ze trekken altijd samen op als ze naar buiten gaan. Ze bleven wel erg lang buiten,” vertelt de aangeslagen Steenbeek. „Ik ben naar buiten gegaan. Ze reageren meteen als ik met kattensnoepjes rammel. Alleen Karel kwam mauwend aanlopen.”

Er volgden enkele dagen van zoeken. 's Nachts eruit, flyeren in de wijk. Berichten op Facebook. Maar er kwam geen reactie. Tot de politie belde. „Ze vertelden me dat Kip was gevonden en dat er iets ergs was gebeurd.” Steenbeek verwachtte dat de agent zou vertellen dat Kip onder een auto was gekomen. „Nee, het bleek nog veel erger. Daarna heeft de agent het verhaal verteld. Mijn wereld stortte in. Ik kon er zelfs niet meer van werken.”

Vraagtekens

Ze blijft met enorme vraagtekens zitten. De politie doet uiteraard onderzoek en probeert de dader te achterhalen. Waarom moet een willekeurige kat het slachtoffer worden van zo'n gruwelijke daad? „Je raakt het vertrouwen in de mensheid een beetje kwijt. Kun je dan niet meer zomaar een kat over straat laten lopen? Onder de auto, dat kan gebeuren, dat is het risico, maar dit?”

Ze heeft begrepen dat de medewerkers van Veilig Thuis Overvecht behoorlijk zijn aangedaan door de gruwelijke vondst. „Ze hebben nog geen contact opgenomen met me, maar wij ook nog niet met hun. Karel gaat wel weer naar buiten, maar blijft wel wat dichter in de buurt.”

Onder vuur

De stichting, onderdeel van Samen Veilig Midden-Nederland (SAVE), ligt de laatste tijd behoorlijk onder vuur. Er komen veel klachten binnen bij Utrechtse raadsleden over Veilig Thuis. Utrechtse politici inventariseren de klachten nu. In De Bilt is er een onlangs en motie aangenomen waarbij de gemeente actief een open oor moet bieden aan inwoners van de gemeente die klachten hebben over SAVE.

De stichting meldt ‘dat de medewerkers erg geschrokken zijn en dat ze het daarbij willen laten’.